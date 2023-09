Napadnuta Ivana Knol

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol napadnuta je u Grčkoj, a povod za to je kako ona kaže, ni manje ni više nego to što je partner dotične gospođe odmjeravao lijepu Hrvaticu.

'Sinoć sam napadnuta od strane nepoznate žene četrdesetih godina dok sam pila piće s prijateljima, misleći da mi ne treba osiguranje u ovoj lijepoj, sigurnoj zemlji. Razlog zašto me je napala je taj što je njen partner gledao u mene kad sam ulazila u bar. Sama me je čekala tri sata u kafiću dok ne završim i napala me. Ja je nisam čak ni primijetila u baru. Srećom, moja dva prijatelja su je uhvatila i držala dalje od mene. Bila je toliko luda da je govorila da će me 'ubiti'. Dobra stvar je da je policija stigla nakon sat vremena i priveli su je. Ne pišem ovo da bih vam ispričala priču, nego da vas pitam, žene, šta je s vama?", ispričala je Ivana.

Ali, Ivana nije prva poznata Hrvatica koja je doživjela fizičko nasilje.

Prošle godine regija je brujila o incidentu koji se dogodio između Severine Vučković i njene sestre Marijane Popović kada je između njih došlo do fizičkog obračuna, navodi "Story".

Severina se o tom nemilom događaju tada nije oglašavala, ali kasnije je otkrila da joj je jedino žao njene 86-godišnje majke Ane koja je svemu svjedočila.