Napadnuta Sandra Afrika: "Istripovao je da je sa mnom"

Sandra Afrika napadnuta je juče, 25. aprila, od strane muškarca koji ju je godinama unazad proganjao, a pjevačica je sada ispričala detalje incidenta kroz suze.

"Mrvicu sam bolje nego sinoć. Još uvek sam pod šokom. Sinoć sam morala da popijem tablete da se malo smirim i u principu okej sam. Bitno da se ništa meni nije desilo. Fizički sam okej, psihički tu i tamo, ali biće bolje", rekla je ona.

Sandra je dodala da to traje godinu dana unazad.

"Ja tome nisam naročito pridavala važnosti. Mislila sam 'budala, ko budala'. Ima ih svakakvih. Ne možeš da reaguješ na svakoga ko ti iza ćoška nešto kaže. Tu su bile velike pretnje. Ja sam ga blokirala, on je pravio druge profile, zvao je na telefon mog menadžera Mikišu, moju porodicu. Tražio da mu se ja javim, da me čuje. Mojoj sestri je pretio da će joj decu pobiti, ako mu ne da moj broj telefona. Ko god je tagovan sa mnom, on je dolazio do tih ljudi, pisao im poruke", ispričala je Sandra.

Sandra je otkrila i da je on uhapšen.

"Sada sam okej, uhapšen je. Donekle sam i smirena, trenutno, jer znam da je zatvoren. Al opet oni će ga poslati u Osjek. Tamo će ostati. Ne znam iskreno. Ja opet idem u policiju i menadžer moj je dao izjavu i sestra moja i moja drugarica koja je sedela sa mnom u tom restoranu u kom se on pojavio. Mrtav ladan je došao iz Osjeka. Policija ga je pitala kojim povodom je on došao u Beograd. On je rekao da je on sa mnom u vezi i da je došao da se sa mnom pomiri. Dečko nije kako treba. Duševni bolesnik. Istripovao je da je sa mnom", ispričala je Sandra.

Sve se odigralo juče od pet popodne do tri ujutru.

"Juče je to trajalo od 5 popodne do 3 ujutru. Hvala policiji. Teško je bilo tog momenta kad sam morala da budem mamac bukvalno tom istom čoveku. Kada mi je prišao on se predstavio ko je, jer ja ne znam kako on izgleda. Kada se predstavio, setila sam se ko je on i rekla sam mu skloni se od stola. Uplašena sam bila", rekla je Aafrika i dodala:

"Momci su neki pritrčali, to nije ništa vredelo, on se i dalje tu motao po toj bašti. Uputio mi je pretnju da će me ubiti gde god me bude našao. Ja sam rekla da ću zvati policiju. On je nestao u tom momentu. Ja sam zvala policiju. Oni su odmah došli. Dala sam izjavu. Čak ga je i menadžer tog lokala fotografisao".

Sandra je dodala da je morala da bude tu narednih par sati.

"Tu sam morala da budem narednih par sati, da kada se on vrati, da bude uhapšen. Inspektori su sve vreme bili tu sa mnom. Tih par sati je stvarno bilo kao večnost. Okretala sam se svaki sekund da vidim gde je on, da li će naići. Došao je u jednom momentu. Seo je pored mene u nameri da se on sa mnom pomiri, gde su inspektori tu prišli i rekli su mu da stavi ruke pozadi i to je bilo to", ispričala je Sandra za Blic.

Pjevačica je rekla i da ima strah.

"Ne znam da li će me to proći, ali tog momenta taj njegov pogled koji je bio upućen meni kada su mu stavljali lisice na ruke nikad neću zaboraviti. Dobiće zabranu prilaska meni. Neće moći da pređe granicu, ali svi znamo da ja pevam u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori. On i u Hrvatskog ima neke silne kazne i dve godine uslovno, ali to se ništa ne računa nažalost, jer nije tamo ništa prekršio", rekla je između osalog Sandra Afrika kroz suze.

Podsjetimo, Sanda je napanduta u jednom restoranu na Novom Beogradu, a manijak, koji je progoni već duže vrijeme, joj je poručio da će je "zaklati" ako mu se ne javi. Policija je hitno intervenisala i na licu mjesta se pojavila sa tri patrole, a nekoliko sati nakon napada manijak je uhapšen.

(Telegarf.rs)