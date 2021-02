Napali glumicu: "Kritikuje muškarce, a ne može ni jednog da zadrži"

Holivudska glumica Hale Beri željela je objavom na Twitteru da osnaži žene, ali nakon što je podijelila fotografiju koja je trebalo da bude podrška za pripadnice nježnijeg pola, našla se na udaru kritika.

Ona je naime, napisala da žene muškarcima ne duguju ništa, a posebno nisu dužne da trpe neke njihove loše stvari, ali se brzo suočila sa kritikama, pa i uvredama.

"Ovo kaže žena koja ne može da zadrži muškarca", napisao joj je jedan tviteraš, a ona nije oklijevala da mu žustro odgovori.

"Ko kaže da želim da zadržim pogrešnog čovjeka? Jer... Ne želim", uzvratila je Hale.

Ali tu nije kraj jer se na prethodnih komentar nadovezao još jedan pratilac.

"Uz sva tvoja dostignuća, slavu, ljepotu, čini se kao da ne možeš da zadržiš muškarca", poručio joj je.

Atraktivna glumica je ponovo odbrusila: "Ko je rekao da sam htjela da ih zadržim? Želim da živim najbolji život, ako napravite pogrešan potez, ispravite se, vratite se i započnete iznova".

& that’s on mary had a little lamb. pic.twitter.com/1R6XGGrlkx