Napali pjevača: Robi nije kavaljer

Princeza Eugenija (28) udala se juče za menadžera Džeka Bruksbenka (32) u kapelici Sveti Džordž. Uz članove kraljevske porodice, pristigli su i svjetski džetseteri među kojima su manekenka Piksi Geldolf (28) sa svojim suprugom Džordžom Barnetom (30), komičar Džimi Ker (46) i njegova supruga Karolajn Kuping.

Na svečanu ceremoniju stigle su i glumica Demi Mur (55) njena kolegica Kresida Bonas (29), manekenka Kara Delevinj (26), umjetnica Trejsi Emin (55), pjevačica Eli Golding (31)...

Ni pjevač Robi Vilijams (44), koji je prošlog mjeseca po treći put postao otac, nije odbio poziv. Došao je u pratnji supruge Ajde Fild (39) i njene majke Gven. Dok su prilazili kapeli, jaki vjetar oduvao je šešir s glave Robijeve punice Gven. Pjevač se nije pokazao kao džentlmen pa je ostao na mjestu dok je punica trčala za šeširom.

Mnogi pratioci kraljevskog vjenčanja oštro su osudili ovakav potez te zatrpali društvene mreže negativnim komentarima.

“Kako je jadan. Ovako nešto moj suprug nikada ne bih napravio. Robi nije kavaljer, jadna njegova supruga. Samo je gledao kako šešir njegove punice nosi vjetar. Vjerovatno se bojao da ne pokvari svoju frizuru. Nikada njegovu muziku nisam slušala. Velike zvijezde očigledno ne pomažu staricama. Možete biti sramota, umišljeni”, samo su neki od komentara.

Robi je u nekoliko minuta razbjesnio ekipu na Twitteru, a neke pratioce ovaj nekavaljerski potez toliko je razočarao da su izbrisali njegove pjesme s mobilnih telefona.

#RoyalWedding Wow Robbie Williams is no gentleman,just watches that hat roll up the hill.Turns away watching his mother in law run after it.His hair might have a got out of place.