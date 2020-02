Nataša Bekvalac: Briga me što me pljuju

Nataša Bekvalac nedavno je održla koncert pod nazivom "S.O.S. za ljubav" u krcatoj beogradskoj Areni, a za njen nastup se sve do samog početka tražila karta više.

"To je bila najlepša noć u mom životu. Osetila sam da ponosno vredim, da nisam sama i da će jedini put kojim ću u budućnosti da koračam biti pun ljubavi, istine i muzike", rekla je ona za "Alo" i dodala da nakon malog predaha kreće na turneju "S.O.S. za ljubav".

"Moj tim i ja na tu ideju došli smo spontano. Nakon mini odmora objavićemo datume i gradove u kojima će publika moći da se druži sa mnom. Od samog početka sam verovala u ceo projekat i ne želim da me ovaj osećaj nikada napusti", ispričala je "novosadska barbika".

Nataša se osvrnula i na negativne komentare na njen koncert, a jedna od onih koji je isprozivao njen nastup bio je i Sergej Trifunović koji ga je nazvao "džiberskim ringišpilom".

"Nije me poremetilo niti dotaklo to što neko nema lepo mišljenje o mom radu. Žao mi je što je neko dao sebi za pravo da vređa 20.000 ljudi, ali to već govori o njima. Ne o meni i ne o mojoj publici", istakla je Bekvalčeva.