Nataša Bekvalac danas puni 40 godina: "Uživajte i budite mi dobro"

Meni je sutra rodjendan!zato vam za moj četrdeseti rodjus poklanjam S.O.S.ZA LJUBAV SOU!Napravljen od snova,mastanja i istinitih prica...Zacinjen smehom,srecom,tugama,suzama i ranama...Ovo je koncert o ljubavi i slobodi...ovo je koncert o usponima,padovima izgubljenim bitkama i Pirovim pobedama...uzivajte ...i budite mi dobro

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Sep 24, 2020 at 11:59am PDT