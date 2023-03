Nataša Bekvalac o roditeljstvu: Ne pričam o njihovim očevima

​Pjevačica Nataša Bekvalac je sinoć održala spektakularan nastup u Trebinju, "Gradu Sunca", gdje je novinarima otvoreno odgovarala na pitanja i tom prilikom priznala da se kao lavica bori i u poslu, ali i na privatnom planu.

Nataša često na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke na kojima je sa kćerkama Hanom i Katjom, ali, kako je istakla, u roditeljstvu je sama.

"Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muskarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored", rekla je ona.

Ipak, Nataša tvrdi da joj nije lako da bude samohrani roditelj:

"Sve što je veliko je teško. Ja svoju ulogu smatram velikom. Svaka mama zna koliko je teško u ovom ludom vremenu biti samohrani roditelj. Dodatno je otežavajuće imati u kući tinejdžerku i malu devojčicu. Ja sam ih rodila, ja ih odgajam i naravno da u svakom momentu vidim sebe u njima. Ali vidim i njihove očeve", iskrena je Nataša koja priznaje da poprilično kontroliše kćerku:

"Hana mi nikada ne kaže u lice da je smaram, ali kada prisluškujem njene telefonske razgovore, kaže to drugaricama.

Iz ljubavi prema svojoj deci nikada neću pričati o njihovim očevima pogotovu zato što nemam preterano afirmativne stvari koje bih svakako rekla da imam", tvrdi Bekvalčeva koja je nedavno i mlađoj kćerki proslavila peti rođendan, a posebno ju je dirnula pažnja Hane prema Katji:

"Kada sam pročitala poruku koju je Hana napisala za Katjin rođendan, bukvalno sam se razmazala. Emotivno me je rasturila. Teške situacije nas naprave mudrijim i zrelijim, a nas tri smo baš imale teške godine. Protutnjale smo kroz jako težak period i iz tog perioda smo izašle kao pobednice. Od obe sam naučila mnogo i znam da su mi date da mi naučile životu", kazala je pjevačica koja je otkrila koja je njena čarobna kombinacija za uspjeh:

"Moja čarobna kombinacija je da sam i hrabra i luda. Luda sam po rođenju, a hrabra po čuvenju", kroz smijeh je izjavila Nataša koja na neka pitanja nije mogla da odgovori, pa nije željela da otrkriva da li je Katja upoznala polubrata po ocu:

"Iz ljubavi prema svojoj deci nikada neću govoriti o tako privatnim stvarima. Verujem da ni ljude ne zanimaju takve pikantrije", kratko je kazala Nataša i dodala da sa starijom kćerkom ne mora da razgovara o prošlosti, jer su je zajedno prošle, prenosi Telegraf.