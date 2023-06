Nataša Bekvalac otkrila da konačno ima simpatiju

Pop pjevačica Nataša Bekvalac zablistala je sinoć na crvenom tepihu, a povod je rođendan magazina "Story".

Naime, Nataša je pozirala za okupljenje fotoreportere, a potom je za Telegraf.rs otkrila brojne detalje iz svog privatnog života, a onda istakla da ima simpatiju.

"Nisam zaledila srce, moje srce je vruće. Nisam zahtevna, ali imam osećaj kao da jesam. Imam simpatiju, ali mislim da on to ne zna. On je sa naših prostora, volim naše. Neću otkriti ko je jer ne bih volela da preko medija sazna da mi je simpatija", rekla je ona.

Nataša se osvrnula i na roditeljstvo i na kćerke, Hanu i Katju.

"Jedan veliki stručnjak kada je roditeljstvo u pitanju mi je rekao da je prezaštićeno dete je zapušteno, a bila je u pitanju Katja. Nju sam jako štitila, do te mere da do tri godine nije pala. To nije uopšte pohvalno shvatila sam da sam uvek govorila: “Nemoj mama će”. Došli smo u situaciju da sam se pitala šta ja pravim od deteta hoće li biti sposobno ili ne. U roditeljstvu nemaš priručnik za dete i svako je priča za sebe i počela sam da popuštam deci", istakla je Bekvalčeva za Telegraf.rs i dodaje:

"Za mene je zdrava porodica ona u kojoj se sve bazira na ljubavi. Ja stalno rastem kao roditelj, od moje dece najviše učim", dodala je pop pjevačica.

Nataša je otkrila i da zna šifru Haninog telefona, ali da joj još uvijek ne provjera telefon.

"Hani ne proveravam telefon, ali joj znam šifru. Ne želim da narušim neku njenu privatnost, ali trudim se da nađem granicu da znam uvek gde je i da lokacija uvek bude uključena. Objasnila sam joj da to nije zato što sam ja psihopata mama, već da bih znala ukoliko se ne daj Bože nešto dogodi", rekla je ona između ostalog za Telegraf