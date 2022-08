Nataša Bekvalac otkrila da li ima novog dečka

Nataša Bekvalac je za srpske medije otkrila da li ima novog dečka, ali i mnoge druge stvari iz privatnog života.

Pjevačica je istakla da sem flertovanja joj se ništa ozbiljno ne dešava na ljubavnom planu.

"Nisam uzburkana što se zaljubljenosti tiče, ovog leta mi je mirno more. Priznala bih sa velikim zadovoljstvom da imam nekoga, sem par flertića, ništa ozbiljno", rekla je pjevačica.

Nataša je nedavno bila u Grčkoj, a potom i u Marbelji sa kćerkama Hanom i Katjom, a momente sa ljetovanja je podijelila na društvenim mrežama.

"Bilo nam je lepo, Grčka je mesto za decu a u Marbelji smo prvi put bile ove godine. Svaki roditelj se ponosi svojom decom, tu se negde i najviše pravimo važni. Ja svoju decu volim da pokažem ali i razumem roditelje koji to ne čine, mislim da ne prelazimo granicu dobrog ukusa. Hana sada ima 16 godina, nema ona neke preterane prohteve. Kao i svakom tinejdžeru, tako je i njoj najviše potrebna sloboda u tim godinama. Tražimo meru i uvek smo u dogovorima i balansu", ispričala je Nataša.

Na pitanje novinara da li je njena kćerka nekada imala neprijatnu situaciju zbog toga što joj je mama poznata, Nataša je rekla da je saznala za nekoliko situacija.

"Saznala sam za par stvari, ona mi je to krila. Tu sam shvatila koliko je ona htela mene da zaštiti i ne optereti i to je jako vešto uradila. Tek sam nakon par godina saznala za to. Ja sam samohrana majka i emocije su tu jako uzburkane i prenaglašene, više u odnosu na druge mame koje imaju drugačiji život od mene. Želim svoju decu da zaštitim", rekla je Nataša.

(Kurir.rs)