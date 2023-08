Nataša Bekvalac otkrila šta joj ide na živce

Nakon nastupa koji je nedavno održala u Budvi, pjevačica Nataša Bekvalac dobila je epitet crne mačke zbog provokativnog kombinezona u kome se pojavila.

S obzirom da Nata nerijetko bira zanimljive i izazovne kombinacije, sada je otkrila kako na to reaguje njena majka.

"Ja da pitam nju za mišljenje i da je čekam verovatno bih bila obučena kao časna sestra. To ne ide uz moju prirodu i slobodu koju nosim u sebi", istakla je Bekvalčeva za Kurir.

S obzirom da poput većine kolega ljeto provodi u Crnog Gori gdje je ekipa Grandove redakcije usnimila, Nata je otkrila koju koleginicu smatra kraljicom primorja.

"Ja ne gledam sebe tako. Nemam to kao ko je najjači i ko dominira. Malo nemam taj mentalni sklop pevačice da bih odgovorila na to pitanje. Ono što mi je drago jeste da ja imam svoju publiku", poručila je Nataša za Kurir, a potom otkrila zbog čega je pripadnici sedme sile često iznerviraju.

"Nervira me što uradimo ekstremno zabavan intervju i onda se on potpuno izvitoperi kada ga prenesu štampani mediji. Onda to izgleda banalno i površno, a ja nisam takva".

Podsjetimo, ekipa Grandove redakcije usnimila je Natašu Bekvalac na aerodromu u Tivtu gdje je let za Beograd čekala sa koleginicom Marinom Visković.

(GrandTV)