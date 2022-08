Nataša Bekvalac otkrila tajnu svog izgleda

Pjevačica Nataša Bekvalac važi za jednu od najljepših i najzgodnijih u svojoj branši.

Sada je otkrila i kako uspijeva da održi liniju.

"Reč je isključivo o disciplini, dobroj organizaciji, hrani, nezi, zdravom načinu života i aktivnosti, što fizičkoj, što životnoj. Sve je to podjednako važno. Znači upoznajte svoj organizam i nađite dobrog nutricionistu", objasnila je Nataša, pa otkrila šta joj je slaba tačka.

"Obožavam slatkiše! I to one inudstrijske, koje smatraju najvećim grehom. Mogla bih čak i beli šećer da jedem. Slatkiši mi najviše nedostaju, ali ne odričem ih se u potpunosti. Sve što je u malim dozama, pa i ako je pogrešno, može da prođe. Nekada odlučim da sebi dam nedelju dana oduška, znajući da će mi to doneti tri kilograma. Jednostavno, ne mogu da dugo, u kontinuitetu budem pod kontrolom. Potrebno je da izgubim kontrolu, da bih joj se vratila", priznala je pjevačica i dodala da kada želi da zavara glad popije vodu.

"Trenutno sam van ustaljenog ritma jer sam stalno po hotelima, a inače vežbam pet puta nedeljno po 45 minuta. Dan mi počinje doručkom sa Hanom i Katjom, potom ih odvezem u školu i školicu, pa odem na trening. Kada fizička aktivnost postane deo vašeg dana, prestane da vam bude teško i mrsko. Nisam žena koja voli da vežba, ali kada vidim šta mi vežbanje donosi, ne samo fizički, već i koliko se bolje osećam, o preskakanju treninga više nema govora", istakla je Bekvalčeva za "Hello".