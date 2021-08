Nataša Bekvalac primila treću dozu vakcine

U hali 11 Beogradskog sajma pop zvijezda Nataša Bekvalac vakcinisala se jutros u hali 11 Beogradskog sajma. Pjevačica je primila treću dozu vakcine Pfizer.

"Ne boli me zaista i doktorka je bila jako nežna. Generalno, ni prva dva puta me nije bolelo. Nisam imala nikakve nus pojave, sem što sam se osećala još bolje nego inače", rekla je Bekvalac i dodala : "Ja sam umetnik. U medicinu se ne razumem, ali kada su ovakve situacije treba slušati zdravstvo. Jako sam tužna što postoji toliko mnogo ljudi koji polemišu oko vakcinacije. To je jedini način da se sve ovo zaustavi i da počnemo normalno da funkcionišemo", istakla je pjevačica.

Nataša nije preležala koronu, kao i niko od njenih najbližih, a vjerovatno se niko nije zarazio, kako kaže, jer su svi vakcinisani.

"Žao mi je što broj zaraženih raste, a broj vakcinisanih stoji", istakla je Nataša i apelovala na ljude da se vakcinišu.

(B92.net)