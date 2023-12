Neda Ukraden pozirala u zagrljaju svima dobro poznatog muškarca (FOTO)

Pjevačica Neda Ukraden objavila je fotografiju s prazničnog druženja u Beogradu na kojem je bila s kćerkom Jelenom, njenim suprugom Predragom i unucima.

Neda je na svom profilu objavila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju Djeda Mraza.

"Našla sam i ja svog djedicu. Čestitam svima koji slave Svetog Nikolu", napisala je u opisu.

Odmah su uslijedili komentari:

"Prava božićna i zimska idila", "Kraljica", "Ljepotica" bili su samo neki od komentara.

Neda je nedavno za medije otkrila kako njoj nije potreban muškarac da bi ona bila srećna žena.

"To je velika zabluda. Žena sija kada je zadovoljna i srećna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da neko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim. Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve", istakla je.

Podsjetimo, kćerku Jelenu dobila je s pokojnim suprugom Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine, navodi "ShowBuzz".

