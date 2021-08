Nekada je pjevala Novaku na konferenciji, sada on nju šminka

Ponovo su najbolji teniser sveta i mlada umetnica Zija Viktorija imali svoj šou. Prvi put se to dogodilo 2014. godine, kada je srpski teniser pozvao Ziju, tada još djevojčicu, da zapjeva na konferenciji za medije.

Sedam godina kasnije ona nastupa širom Sjedinjenih Američkih Država, a na jednom koncertu specijalan gost bio je i Đoković.

Do you remember when @DjokerNole invited this young girl, Zia, to sing at his press conference in 2014? Well, Zia has grown up and was a support act at Summerstage, which Novak attended