Nemanja Nikolić otkrio koje greške je radio na početku pjevačke karijere

Nemanja Nikolić tačno zna na koji način može da se izbori sa prehladama koje su velika prepreka pjevačima.

Nemanja je otkrio koji je najdjelotvorniji recept za zdravo grlo, a podijelio je i savet koji je dobio svojevremeno od legendarnog Cuneta Gojkovića.

"Bio sam tri meseca prehlađen i kao da su bile neke mutacije virusa. Udaralo je samo na onaj dio tela koji je najaktivniji, a kod nas pjevača to je grlo", otkrio je Nemanja dužu zdravstvenu neprijatnost koja ga je zadesila ne tako davno, a potom odlučio da podijeli recept za izlečenje.

"Nema recepta, kakav recept. To prođe samo od sebe", rekao je najprije u šali Nemanja a potom pojasnio:

"Samo su potrebni prirodni preparati, prirodna rakija, prirodna šljiva. I to može da bude lek, ali samo u umerenim količinama. Ali guščija mast da se mažu grudi, ako se preko toga zalepe novine, to izvlači sve iz pluća, a ima i da se kupi. Takođe bih preporučio i komove rakije da se stavljaju u čarape i da se dečici izvlači temperatura. A poželjno je piti i čaj od lukovine i šerbet od zagorelog mleka. A obavezno je i da se jedu sremuš ili beli luk, kao i slanina. I čvarci. Sad je hladno vreme, sada to deluje, ima tih prirodnih lekova".

Nemanja je posebno naglasio značaj konzumacije bijelog luka, prenosi Telegraf.

"Beli luk treba što više jesti. Pre 70 ili 80 godina beli luk je bilo nešto što su najčešće naše prababe i pradede koristili. Čovek u to vreme na primer ode i na ljubavni sastanak a prethodno se najede belog luka. Sada kada bi to učinio i izašao u grad il u neki klub svi bi bežali od tebe. Ali to je pogrešno", naglasio je Nemanja.

Pjevač je otkrio i čega se kada je prehlađen najviše plaši, što mu je bio jedan od najvećih strahova koji je prijetio da ozbiljno ugrozi njegovu karijeru.

"Bojao sam se da ću završiti na operaciji glasnih žica jer mi je ta jedna prehlada predugo trajala. Dešavalo se da dugo radimo, ali kada mi se prehlada vukla tri meseca ozbiljno sam se uplašio. Mislio sam da su mi stradale glasne žice, da nije nešto još gore. Ali hvala Bogu, sve je prošlo. Odležao sam, malo odmarao i prošlo je", rekao je Nemanja.

Priznao je i da je sam bio kriv za svoje zdravstveno stanje. "Napravio sam grešku. Malo se zalečim i onda odem na svirku, pevam pet-šest sati i produžim čitav proces i budeš non stop promukao", priznao je Nemanja.

Kada se dugo radi, desi se da se ponekad nešto i popije, a Nemanja je sada otkrio tajnu koje piće treba piti tokom nastupa, koju mu je otkrio jedan legendarni pevač.

"Kada sam krenuo da pevam 2004. godine na jednom snimanju mi priđe Cune Gojković i kaže mi: 'Mali, ako voliš da piješ, uvek pij belo vino.' Rekao sam mu da nisam baš ljubitelj vina, a on mi je potom pojasnio: 'uzmeš i kvasiš usta pomalo, čašu, dve da raspodeliš za celu noć'. Belo vino inače širi glasne žice za razliku od crvenog, ali mi se tešimo da alkohol i žestina pomažu pri pevanju. To je velika zabluda, alkohol je jedan od najvećih neprijatelja za glasne žice, kao i nikotinski dim. A u kombinaciji mislim da ne postoji ništa gore", ispričao je Nemanja.

