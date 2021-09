Neprepoznatljiva Adel u mini suknji

Adel (33) i njen partner, sportski agent Rič Pol (39) snimljeni su ponovo u Los Anđelesu i više niko ne sumnja da je riječ o ljubavi između njih dvoje.

Ali, ono što je ovoga puta privuklo pažnju javnosti jeste njena nevjerovatna linija koju je pokazala obučena u pripijenu crnu rolku, mini suknju i čizme.

Adel je pokazala plodove svoga rada, pažljivo izabrane ishrane i treninga, koje je dovelo do gubitka više od 40 kilograma.

Mediji su prenosili i izjavu doktorke Dominik Fradin Rid, koja je sarađivala sa pop zvezdom, a koja kaže da se tajna gubitka kilograma krije ne u samo vježbanju i ishrani već i u raspoloženju i mentalnom zdravlju, prenosi b92.

"Kada je u pitanju gubitak kilograma, govorim svojim pacijentima da dijete i vježbanje sami po sebi u većini slučajeva neće biti dovoljni. Mnogi od njih koji su pokušali da smršaju izgubili su nekoliko kilograma, ali bi ih opet dobili nazad, ponekad i više nego što su imali. Za uspješno i trajno mršavljenje treba da se usredsredimo na sebe, a ne samo na to kako da brže i najlakše izgubimo na težini", objasnila je ona britanskim medijima.

Adele was seen with Rich Paul this Monday in Los Angeles. pic.twitter.com/nsGns0vUmm