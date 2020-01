Nestao Turčin koji je izazvao udes u kom je poginuo Šaban Šaulić

Smrt Šabana Šaulića u februaru prošle godine dovela je do velike tuge kod njegovih fanova širom svijeta. Šaulić je poginuo u saobraćajnoj nesreći dok se vraćao sa koncerta, kada je na njega i njegovog klavijaturistu Mirsada Kerića (43) kolima naletio Turčin Alsin Levent (36).

Suđenje za ovaj slučaj još nije počelo, a mediji prenose da je Levent, koji je pušten iz pritvora, nestao iz grada Gitersloa, u kojem je donedavno živio.

Optužnica protiv Turčina podignuta je u avgustu prošle godine, a pored ubistva iz nehata u dva slučaja, u drugom slučaju je optužen i za nanošenje tjelesne povrede, ugrožavanje saobraćaja na putevima i vožnju bez dozvole.

Levent, koji nije imao ni vozačku dozvolu ni stalno prebivalište, bio je u pritvoru 11 nedjelja, prije puštanja na slobodu.

Njemački medij Nw.de prenosi kako Turčin više ne živi u Giterslou, a suđenje protiv njega, koje treba da bude održano u ovom gradu, još nije počelo. Pola godine nakon podizanja optužnice još nije određen datum početka suđenja, koje se s pažnjom čeka u Srbiji.

Direktor Okružnog suda u tom gradu nije imao odgovor na pitanje zašto se toliko dugo čeka na početak suđenja. Suđenje će biti održano, naravno u Girterslou, ali je jedino pitanje kada će to da se desi. Istraži tužilac Kristof Makel problem u kašnjenju početka procesa vidi u Okružnom sudu u Giterslou, a dodao je da je porodica "postala nestrpljiva" jer ubica još nije došao pred lice pravde - piše ovaj sajt.

Zanimljivo je da je isti istražni tužilac, Kristof Makel, u maju 2019. dao izjavu za medije, u kojoj je rekao da je Alsin Levent dostavio svoju adresu sudu i da ne postoji mogućnost bjekstva. Očigledno, njegove procjene su bile pogrešne.

Ni Turčinov advokat Jerit Šol nije htio da objelodani gdje se nalazi njegov klijent jer su mu, kako je tvrdio, u međuvremenu upućene brojne prijetnje smrću.

Prema podacima koje je istraga do ovog trenutka utvrdila, Leventu se na dušu stavlja nemarna vožnja kojom je ubio dvije osobe. Budući da je vozio pod dejstvom alkohola, nema sumnje da će se ponovo naći iza rešetaka, to jest, mora da računa na zatvorsku kaznu. Nalazi obdukcije ne ukazuju na to da Šaulić, koji je sjedio na suvozačevom mjestu, i Kerić, koji je upravljao seat ibicom, nisu bili vezani. Ovaj podatak biće izuzetno dragocjen u momentu izricanja presude Leventu - objavili su njemački mediji.

Šaban Šaulić poginuo je 17. februara 2019. u blizini njemačkog grada Bilefelda, kada je na automobil seat ibica, u kojem je Šaban bio, naletjelo drugo vozilo velikom brzinom.

Šaulić je neko vrijeme bio svjestan, ali je preminuo u bolnici, dok je njegov klavijaturista Mirsad umro poslije nekoliko dana provedenih u komi.

Sa njima u kolima bio je i pjevačev menadžer i kum Slobodan Stojadinović, koji je zadobio višestruke povrede i drugo se oporavljao u bolnici.

Njemački medij piše da je osumnjičeni Levent, koji je u trenutku nesreće bio pijan i pod uticajem droge, vozio duplo brže od dozvoljene brzine - išao je 160 km/h umjesto 80 km/h, koliko je ograničenje na tom dijelu puta.

(Telegraf.rs)