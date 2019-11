Na društvenoj mreži Twitter pojavila se fotografija na kojoj se nalazi američki producent Majkl Engler, koji nevjerovatno podsjeća na Novaka Đokovića.

U pitanju je 60-godišnji producent koji producira poznate serije.

Između ostalih, učestvovao je u snimanju serije "Imperija", "Nešvil", "Dedvud", "Seks i grad"...

Da li i vama on liči na Noleta?

This american producer looks like a 45 years old Moroccan Djokovic pic.twitter.com/D3kinIZSP3