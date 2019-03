Nevjerovatna sličnost dvije glumice ili su one ista osoba?

Dvije glumice toliko podsjećaju jedna na drugu da ih obožavaoci često miješaju.

Džejmi Presli (41) i Margo Robi (28) izgledaju kao bliznakinje, samo što je Džejmi starija od Margo.

Njih dvije su se upoznale prije godinu dana i tada su obje bile iznenađene time koliko liče jedna na drugu.

Džejmi je američka glumica i model najpoznatija po ulozi Džoj Tarner u NBC-jevom sitkomu My Name Is Earl, dok je Margo poreklom iz Australije, a vrata Holivuda otvorio joj je film „Vuk s Vol strita“ u kojem je glumila uz Leonarda Dikaprija.