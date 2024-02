Ni Lejdi Gaga nije odoljela Cybertrucku

Lejdi Gaga je poznata kao pop zvijezda koja donosi inovacije ili ih među prvima usvaja, a izgleda da se to odnosi i na prevoz.

Nove fotografije prikazuju Lejdi Gagu u jednom od novih Tesla Cybertruck modela - konkretno, vidi se kako nosi kafe u ruci i sjeda na suvozačko sjedište ovog pikapa.

Izgleda da su samo oni sa dobrim vezama za sada uspjeli da dođu do novog Teslinog hit vozila, jer je među kupcima bio suprug Serene Vilijams, suosnivač Reddita Aleksis Ohanijan, dok su neke zvijezde poput Spajka Lija još bile na listi čekanja.

Lady Gaga stuns at Whole Foods with her Tesla Cybertruck. https://t.co/bk7QwOhOwE