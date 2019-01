Nigdje ne sija kao u Las Vegasu, u 2019. uz Gven,Gagu,Selin...

LAS VEGAS - Nebo iznad Las Vegasa noćas je obasjao novogodišnji vatromet koji je trajao osam minuta, a građani i tursti su slavili uz zvuke Ledi Gage, Selin Dion i Gven Stefani.

Las Vegas je u Novu godinu ušao uz vatromet koji je pratio ritam pjesama "Luck Be a Lady", Frenka Sinatre, "All night long" Lajonela Ričija i "I drove all night" u izvođenju Selin Dion, prenosi AP uz konstataciju da "nigdje ne sija kao u Las Vegasu".



U proslavu novogodišnje noći uloženo je više od 400 miliona dolara, a bezbjednost je bila na veoma visokom nivu nakon što je 2017. naoružani muškarac na muzičkom festivalu ubio 58 osoba.