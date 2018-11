"Nije lako biti ćerka slavnih roditelja"

Zoi Kravic, ćerka muzičara Lenija Kravica i glumice Lise Bonet, otkrila je da stvari nisu uvijek tako jednostavne kada rastete u sjenci slavnih roditelja.

Ćerka slavnih roditelja otkrila je da joj odrastanje nije bilo lako.

Za časopis Rolingstoun ispričala je da se, zbog majke i oca koji su bili kul, ona nije osjećala tako.

"Kada su vam majka i otac toliko kul, a vi niste, to i te kako utiče na sliku o samom sebi. To me je pratilo oduvijek. Nisam baš voljela sebe kada sam imala 16 godina. Moja majka je preleijpa žena i mislim da se zbog toga osjećala uplašenom“, rekla je ona.

Zoe se borila sa anoreksijom i bulimijom oko pet godina.

"Mislim da to nije bila riječ o slavi, ali je bilo povezano s tim svijetom. Bila sam pod pritiskom“, priznaje ona.

U trenutku kada su se Leni i Lisa razveli, Zoe je imala tek 11 godina i otišla je da živi s ocem iako nije bila obožavateljka njegovog stila života.