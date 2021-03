Nije pobijedio virus: Sergej Ćetković nakon majke izgubio i oca

Pjevač Sergej Ćetković nedavno je ostao bez majke Dragice koja je umrla od posledica virusa korone, a danas mu je preminuo i otac Slobodan.

Sergejev otac bio je u bolnici zbog virusa korona koji, nažalost, nije uspio da pobijedi, piše Blic.rs. Pjevač se oglasio na društvenoj mreži Instagram i potresnom objavom rasplakao sve.

"Koliko god da čovjek pokušava da se spremi, koliko god bio jak, za neke stvari se ne možeš spremiti. Misliš, biće dovoljno uzeti vazduh i zadržati ga što duže da izbjegneš bol, ali ne. Ne prolazi! Boli i boli i boli... Kažu mi da će sve biti dobro, da je to proces, kao i sam život...

Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dijete. Nema više one roditeljske brige, strijepnje, radovanja, nesebične ljubavi... Nema više one koja me donijela na ovaj svijet i onog ko me volio, branio i učio životu.

Draga majko, iako si nas prva napustila ti, iznenada i bez najave, znao sam da te neće pustiti da odeš sama. Ipak, predugo su vam duše bile vezane na ovom svijetu da bi dozvolio da tu posljednju šetnju odšetaš sama. Kako ste se i prije 50 godina zakleli na ljubav i da ćete biti zajedno dok vas smrt ne rastavi, vi ste ovaj put pobijedili i samu smrt. Odlučili ste da i u večnosti ostanete zagrljeni. Hvala vam što danas plačemo za vašom dobrotom, nesebičnoj ljubavi, tužni što vas više nema, a srećni što smo imali takve roditelje i što ste nam ostavili toliko lijepih uspomena. Sada, vozi dragi tata. Vozi svoj posljednji reli, obori svoj posljednji rekord znajući da te ona čeka tu na poslednjoj krivini, da zajedno nasmijani uđete na vrata raja.

Neka vas Anđeli čuvaju pod krilima svojim i dragi Bog primi u svoje Carstvo nebesko. Neka vam je večna slava i hvala. Vaši sinovi Igor, Sergej i Srđan", napisao je Ćetković.

Inače, Sergej je majku Dragicu sahranio na svoj rođendan 8. marta.