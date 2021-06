Nije scena iz "Niskih strasti": Sportska novinarka u centru pažnje

Italijanska TV voditeljka je, zbog originalnog nastupa, već dobro poznata italijanskoj javnosti, a posebnu pažnju privlači izvještavanjem o Evropskom prvenstvu u fudbalu.

Tokom emitovanja programa, Paola Ferari je u jednoj emisiji, mnoge podsjetila na američku glumicu Šeron Stoun iz scene filma "Niske strasti", kada je, obučena u crnu prozirnu haljinu, prekrstila noge.

Paola Ferari je odmah demantovala zapažanja da ispod odjeće nije nosila donji veš, i rekla da "video koji se dijeli na društvenim mrežama djeluje pomalo pretjerano".

"Šeron Stoun nije nosila donji veš u toj sceni. Ja, s druge strane, više volim da čuvam zdravlje i vodim računa o higijeni", rekla je šezdesetogodišnja novinarka.

