Niki Minaž izgubila na sudu

Reperka Niki Minaž izgubila je bitku na sudu nakon dvije godine kada ju je tužila muzičarka Trejsi Čepmen.

Reperka je svojevremeno pitala Čepmen za dozvolu da u svoju pjesmu usempluje hit ove gitaristkinje "Baby, can I hold you" iz 1988. godine, što je ona odbila nekoliko puta.

Minaž je uprkos tome što nije imala dozvolu ipak usemplovala pjesmu "Baby, can I hold you" i napravila svoju verziju "Sorry" sa reperom Nazom, a pjesmu proslijedila radio-didžeju Fankmasteru Fleksu.

Čepmen je potom pokrenula tužbu protiv Minaž, tužeći je za povredu autorskih prava.

Minaž je nakon tužbe u nekoliko tvitova, koji su u međuvremenu obrisani, tvrdila da "nije imala pojma da je to pjesma od Trejsi Čepmen".

Muzičarka je sada pobijedila na sudu, a Minaž će biti prinuđena da isplati preko 450.000 dolara.

Čepmen je u saopštenju saopštila da je joj je drago što se ova situacija rešila.

"Kao muzičarka i nezavisna umjetnica, moram da zaštitim svoj rad", navela je ona u saopštenju za medije.

(B92)