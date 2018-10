Niki Minaž optužena za plagiranje pjesme "Sorry"

Američka kantautorica Trejsi Čepmen tužila je Niki Minaž za neovlašteno korištenje uzorka njene pjesme "Baby Can I Hold You" u pjesmi "Sorry".

Pjevačica Niki Minaž je optužena da je "pođonila" tekst i vokalnu melodiju navedene pjesme Trejsi Čepman iz 1988. godine. Naime, kantautorica je podnijela tužbu za kršenje autorskih prava Federalnom sudu u Los Angelesu.

Međutim, odbrana navodi da je Trejsi Čepmen više puta odbila niz zahtjeva Niki Minaž u kojima je tražila dopuštenje za ustupanje dijela pjesme za njen četvrti album Queen. Na samom kraju, singl "Sorry" nije uvršten među pjesme najnovijeg albuma Niki Minaž.

Čepmnova je takođe optužila američki reperku da je tokom nastupa u jednoj njujorškoj radio emisiji u avgustu ove godine izvela spornu pjesmu, te da je kasnije isječak objavila na svojim službenim nalozima na društvenim mrežama.

Trejsi je u konačnici traži odštetu od Minaž i garanciju da neće više bez dozvole koristiti dijelove njenih pjesama, piše Sky News.

(klix.ba)