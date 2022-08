Nikol Kidman fizičkim izgledom iznenadila fanove

Australijska glumica Nikol Kidman zadivila sve otkrivajući izvajane bicepse i ozbiljno zategnute trbušne mišiće i bedra.

Australijanka je izazvala oluju komentara i reakcija dok je pokazala svoj izvajani stas na snimanju naslovnice za treće izdanje časopisa Perfect.

Kidmanova je izvukla svoje "oružje" dok je oduševila obožavaoce pozirajući za modni magazin.

Noseći neobičnu crvenokosu periku, upotpunjenu šiškama, australijska glumica imala je oštar izgled za treće izdanje časopisa.

Pokazujući svoj stas, ističući zategnute trbušnjake, bicepse i bedra, 55-godišnjakinja je izgledala upola mlađe od sebe u svojoj retro odjeći.

Glumica je nosila mikro mini suknju i halter ovratnik na naslovnoj fotografiji dok se durila u objektiv sa svojom poznatom linijom čeljusti.

Nicole Kidman wearing Y/Project fall 2022 menswear and Diesel fall 2022 for Perfect Magazine Issue 3 by Zhong Lin. MOTHERNISM pic.twitter.com/H6Uca1lOeE