Nikol Kidman otkrila kako je bilo raditi sa bivšim mužem Tomom Kruzom

Američka glumica Nikol Kidman prisjetila se snimanja filma "Širom zatvorenih očiju", na kome je s njom radio njen bivši suprug Tom Kruz.

Nikol rijetko komentariše svoj brak s Kruzom, ali je povodom 25. godišnjice filma otkrila kako je bilo raditi s njim, kao i sarađivati sa Stenlijem Kjubrikom.

U intervjuu za Los Anđeles tajms, Kidmanova se prisjetila scene s Tomom koju su snimali nedjeljama, prenosi b92.

"Bila je to scena s Tomom u kojoj počinjem da pušim džoint na krevetu, smijem se i pravim dugačak monolog. Trebalo nam je mnogo nedjelja. Dosta smo vježbali u sobi, a onda se Stenliju to nije svidjelo. Potom smo to preradili i konstruisali kako je teklo snimanje. Nije bilo potrebe za žurbom", rekla je Nikol Kidman.

Glumica je pričala i o tome kako je pomenuta scena na kraju napredovala.

"Bilo je dosta razgovora. Kada smo Tom i ja počeli da radimo sa Stenlijem, to je bilo kod njega u kući i uopšte nismo išli na studijski set. Prošlo je šest do osam nedjelja i razmišljali smo da li ćemo ikada i otići. Ovdje smo se ojsećali udobno, tako da smo počeli da dajemo ideje", prisjeća se ona.

Nikol Kidman je potom otkrila da li misli da je Stenli Kjubrik pronašao inspiraciju za likove Bila i Alis u njenom i Tomovom braku i da li misli da je on "sabotirao" njihov brak zbog veze svojih likova.

"Pretpostavljam da je sabotirao", rekla je Nikol Kidman. Zatim dodala:

"Bilo je ideja koje su ga zanimale. Postavljao je mnogo pitanja. Ali imao je jak osjećaj za priču koju je pričao. Sjećam se da je rekao: 'Trouglovi su teški. Morate biti oprezni kada je ljubavni trougao u pitanju'. Zato što se jedna osoba mogla osjećati napadnutom od drugih, ali on je bio svjestan toga i znao je kako da upravlja nama."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.