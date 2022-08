Nikola Pelc progovorila o odnosu sa Viktorijom Bekam

Nikola Pelc riješila je da prekine ćutanje o glasinama da nije u dobrim odnosima sa svekrvom Viktorijom Bekam, u zajedničkom intervjuu sa suprugom Bruklinom Bekamom.

U stanim medijima počele su da kruže priče o navodnoj svađi snahe i svekrve nakon vjenčanja u aprilu.

Nikola je sada odlučila da objasni zbog čega se nije odlučila za vjenčanicu koju je dizajnirala Viktorija Bekam i umjesto nje izabrala drugu.

"Htjela sam, stvarno sam to željela, a onda je nekoliko mjeseci kasnije shvatila da njen atelje ne može to da uradi, pa sam onda morala da izaberem drugu haljinu. Ona nije rekla - to ne možeš da nosiš, ja nisam rekla da ne želim da je nosim. Tu je sve počelo u medijima, a onda se samo širilo", rekla je Nikol za strane medije.

Bruklin je naveo da je među njima sve u savršenom redu.

"Naučio sam da će uvijek pokušavati da napišu takve stvari. Uvijek će pokušati da spuste ljude, ali svi se slažu, što je dobro", zaključio je Bruklin.

Par je potom prešao na razgovor o planovima da osnuju porodicu.

"Stalno govorim svojoj ženi, jedva čekam da budem tata. Spreman sam da imam djecu, ali uvijek joj kažem, kad god želiš", ispričao je Bruklin.

Nikola odmah je rekla da ipak ne planiraju da se ostvare u ulozi roditelja ni sljedeće godine.

"Ne planiramo da imamo djecu u narednoj godini, ali voljeli bismo da jednog dana imamo veliku porodicu, htjeli bismo da imamo svoju djecu, a takođe i da usvojimo", rekla je Nikola.

(B92)