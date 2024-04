Nikola Rokvić objavio dirljivu poruku

Srpski pjevač Nikola Rokvić, koji već danima pješači ka manastiru Nektarija Eginskog u Grčkoj, kako bi sakupio novac za pomoć dječjoj onkologiji, objavio je danas dirljivu poruku.

"Današnja ruta je bila veoma izazovna… Dosta iscrpljujuća, neka vrućina i jednom umalo iskrenuh zglob dok sam se slikao sa ljudima… Iskušenja ali su se za moju dušu dogodile bitne stvari! U prvom delu rute, zaustavio me je divan mladi čovek, radosnih očiju… Popričasmo i u razgovoru mi reče da je njegovo dete, mala devojčica Lena izgubila život, da se lečila na onkologiji… Kroz osmeh se provukoše suze koje donesoše milost i nas dvojica tako postadosmo jedno u bolu ali isto tako i u ljubavi i nadi da je mala Lena na najsvetijem mestu Carstva nebeskoga! Nastavih put i naidjoh na Danijelu, kaže bori se sa leukemijom… Biće dobro!! Biće dobro!!! Biće dobro!!! Na kraju me posetiše moje duše, moja majka Slavica i teja Suza… Dadoše mi snage ali i ponesoše lepe hrane, riblje supice koja leči!!", naveo je pjevač koji do manastira treba da prepješači put dug 1.060 km.

“Radujmo se, jer posle kiše dolazi sunce… Posle sunca opet će kiša… I kad kiša pada, život je lep!!! Pomjani Gospode malog andjela Lenu i dragoj Danijeli pruži ozdravljenje! Pomjanite dragi ljudi!”, naveo je Rokvić, koji je ovim herojskih podvigom oduševio ljude ne samo u Srbiji, nego i u regionu.

