Nikola Rokvić otkrio šta mu je bilo najteže na humanoj misiji

Pjevač Nikola Rokvić je nakon više od mjesec dana pješačenja u okviu humanitarne misije, ponovo stigao u Beograd.

On je u aprilu krenuo na put dug 1.060 kilometara ne bi li se poklonio moštima Svetog Nektarija Eginskog i sakupio novac za dječije bolnice.

"Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica", rekao je Nikola i otkrio kada mu je bilo najteže.

"Najteže su mi bile stvari oko životinja i nekih predela gde sam bio sam samcijat, u šumama i njivama, gde sam išao mimo puta i taj dan kada sam ušao u Grčku, tada mi je bilo jako teško zbog promene klime, velika je vlažnost, na pola puta sam ostao bez snage i energije", istakao je on, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.