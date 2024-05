Nikola Rokvić uskoro na cilju, čeka ga najzahtjevniji dan (VIDEO)

Nikola Rokvić pošao je „putem dobrote“ do manastira Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, a na tom putu skuplja pare, koje će usmjeriti za pomoć.

Rokvić i njegova fondacija „Porodica“ skupili su 31 milion dinara za pomoć onkologijama u Srbiji, a Nikolino hodočašće uskoro se završava, jer on bi trebalo sutra da dođe do svog cilja.

“Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mjesta gdje ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na vjeri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da smo na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dječiju radost”, naveo je on u svom videu.

Nikola Rokvić na put je pošao prije 30 dana.

“Cilj se nazireeee!!! Uz Božiju pomoć i Blagoslov Sv. Nektarija, trebalo bi sutra da stignemo na Eginu! Sjutrašnji dan je po kilometraži najzahtjevniji, oko 57 km distanca! Pomjanite nas u molitvama dragi ljudi i podržite uplatama misiju”, napisao je pjevač u objavi, prenosi CdM.

