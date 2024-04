Nikola Rokvić zadobio povrede na putu do Grčke

Pjevač Nikola Rokvić krenuo je pješke na put dug 1.060 kilometara, a krajnji cilj mu je manastir Nektarija Eginskog u Grčkoj, a na svom putu se sada susreo sa povredom i zabrinuo mnoge.

On je pokazao da su mu na stopalu izašli žuljevi, ali da ne posustaje i da ga to neće spriječiti da stigne do svog cilja.

"Sve je pod kontrolom", napisao je Rokvić i time stavio svima do znanja da nema potrebe da brinu svi oni koji ga podržavaju.

Naime, Nikola je sebi zadao cilj da pređe put od 1.060 kilometara bez prevoznih sredstava, a po danu otprilike hoda i trči oko 30 kilometara.

Podsjetimo, Nikola je nedavno saopštio lijepe vijesti i otkrio da je za samo šest dana sakupio pet miliona dinara.

"Prešli smo pet miliona. Hvala vam mnogo, mnogostruko vam se vratilo. Volim vas i ljubim, zbogom", rekao je Nikola putem svog Instagrama.

Inače, Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana osnovali su fondaciju koja ima za cilj da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, a pjevač je pješke krenuo put Atine, do manastira Svetog Nektarija Eginskog, i na tom putu će prikupljati sredstva za dječju onkologiju, prenosi "Kurir".

