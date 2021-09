Nikolas Kejdž bos, pijan, u leopard pantalonama izbačen iz restorana

Holivudski glumac Nikolas Kejdž izbačen je iz jednog restorana nakon što se pijan sukobio s osobljem restorana.

Očevici su tom prilikom za oskarovca mislili da je beskućnik.

Kejdž je pio skup viski i tekilu prije nego što je postao ratoboran u restoranu, a u snimcima koje je objavio The Sun može se vidjeti kako glumac sjedi u pantalonama sa leopard uzorkom i kako bos pokušava da navuče japanke pre nego što se zateturao i počeo da viče.

Izbačen je iz restorana, a zaposlena je pokušala da ga spriječi u njegovom pokušaju da se vrati u lokal, piše B92.

Ovaj incident dogodio se nakon emocionalno vrlo teške godine za slavnog glumca. Kejdž je, naime, izgubio majku ove godine.

"Bili smo u baru kada smo isprva pomislili da je to neki potpuno pijani i lud beskućnik. Šokiralo nas je kad smo shvatili da je to Nikolas Kejdž. Bio je potpuno 'ubijen' i ušao je u sukob s osobljem. Stvarno je bio u lošem stanju i hodao je okolo bosonog. Osoblje nam je reklo da je pio tekilu i viski Mekelen iz 1980. godine. Drao se na ljude i pokušavao da se potuče, a zatim ga je osoblje restorana zamolilo da ode. Bio je toliko pijan da nije mogao da navuče japanke na noge", rekao je anonimni izvor za The Sun.