Nikolija izašla u grad u providnom autfitu, gore mreže (FOTO)

Nikolija Jovanović je veoma aktivna na društvenim mrežama gdje gotovo svakodnevno objavljuje fotografije iz privatnog života, a posljednjom je napravila pravu buru.

Naime, Nikolija je u grad izašla u donjem vešu i cijela u čipki. Pjevačica je za ovu priliku obukla korset od čipke, suknju u istom dezenu ispod koje se vidio bijeli donji veš.

Fotografija je usijala mreže, a pjevačica je pokazala da umije da iznese svaki komad garderobe, ali i da je vjerna svom duhu i provokativnosti koja se oslikava i kroz njene pjesme.

Podsjetimo, Nikolija je otvoreno govorila o estetskim zahvatima i priznala da je imala kompleks zbog toga što je imala male grudi.

"Imam želju da podelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka", govorila je Nikolija ranije u snimku koji je objavila na TikToku, prenosi Grand.

