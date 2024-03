Nikolija progovorila o karijeri ali i o partneru Relji Popoviću

Pjevačica Nikolija Jovanović sino' je promovisala novi album "Lavina" na kom je, kako ističe, radila danima, kao dragstor, po 24 sata.

Cijeli tim koji ima uz sebe učinio je da izbace novih 11 pjesama od koji su se već izdvojili hitovi "Nenormalan lik" sa Devitom, "Viski" sa Inasom i "Testo" koju je snimila u duetu sa Amnom.

Vidno raspoložena i ponosna na svoj uspjeh, Nikolija je podelila utiske sa medijima, kada je istakla da joj je u cijelom procesu najveća podrška bio partner Relja Popović.

"Radilo se preko godinu dana, ali intenzivno poslednjih 7 meseci. Ja kažem da radim kao dragstor, dan-noć. Imala sam preko 50 saradnika, dali smo sve od sebe i radili smo sa puno ljubavi, mislim da su zato ovakvi rezultati. Relja mi je bio najveća podrška u ovom procesu. Kada padne mrak i dođem kući, on me uvek sluša sa svim strastima, strahovima, uzbuđenjima... Ja sam perfekcionista, to mi je jedna od mana, jer ne može uvek sve da bude savršeno, a ja težim ka tome i onda se preopteretim da svaki detalj bude kako treba, što nekad bude naporno", rekla je Nikolija i otkrila zašto na albumu nema dueta sa Reljom.

"Zato što bi onda album izašao sledeće godine, a ja sam htela da izađe sada, jer sam jedna nestrpljiva osoba. Ne mogu da obećam da će biti sledeće godine, samo znam da bi mnogo vremena oduzeo duet i onda ne bi stigli da uradimo sve ove pesme koje smo uradili. Iako smo po ceo dan zajedno drugačije je kada radimo pesmu, komplikovan je proces da nas dvoje napravimo duet", objasnila je pjevačica.

Niki je otkrila i to kako je njena majka Vesna Zmijanac reagovala na novi album i koje pjesme su joj favoriti.

"Mama Vesna je ponosna, oduševljena je albumom. Njena pesma je 'Pravo na grešku' i kako je ona zove 'Montenegro', a to je pesma 'Viski' zapravo", rekla je pjevačica kroz osmeh.

Njene kćerke ipak nisu čule sve pjesme, a evo šta je razlog.

"Nisu. Pesmu 'Lavina' su čule i videle spot, ali generalno ja ćerkama ne puštam našu muziku zato što naša muzika nije za decu. Teške su reči, mislim da to nisu pesme koje treba one da slušaju. Ne kritikujem roditelje koji puštaju moje pesme, sve okej, lični izbor, samo ja svojim ćerkama ne puštam", istakla je Nikolija Jovanović, prenosi Telegraf.

