Nikolina Pišek: Imam smetnje u disanju, kćerka mora na pretrage mozga

Nikolina Pišek Ristović javila se iz Zagreba, ih hotela u kojem boravi, nakon što se u noći između subote na nedelju sa ćerkicom Unom Sofijom u porodičnoj kući otrovala ugljen-monoksidom.

"Drago mi je što vas vidim. Ovaj put nije floskula, jako mi je drago što vas vidim! (smijeh) Trenutno sam okej, Una isto... Moramo ići na dodatne pretrage. Una je preživjela malo manje trovanje od mene, budući da je u pitanju visinska razlika. Ja sam na nekih metar i 70 visine, za razliku od Une koja je niža. Ona je doživjela manje trovanje. Ugljen-monoksid je plin koji se zadržava u gornjem dijelu prostorije. Nas je spasilo što je volumen prostorije dosta velik i stropovi su nam visoki. Imali smo više vremena do nečije reakcije, imali smo veće šanse da budemo spašeni", počela je Nikolina.

"Imam neke smetnje disanja, smetnje u radu srca... To tek moram provjeriti dodatnim pretragama, šta se zapravo dogodilo i da li ću imati trajne posljedice. Una mora uraditi pretrage mozga, budući da je EEG mozga isto ukazao na neke nepravilnosti, pa se mora utvrditi da li je to nešto što će biti trajno ili je to nešto što je uslijedilo u tom trenutku od stresa ili tako nekih nepredviđenih okolnosti u trenutku mjerenja", istakla je.

"Ugljen-monoksid je plin koji se zapravo veže u krvi umjesto kiseonika. Znači, vaši glavni organi u tijelu koji su vitalni, prvi počnu odumirati, zbog toga što se umjesto kiseonikom opskrbljuju ugljen-monoksidom. To je dosta važno da ljudi znaju, da ne misle da je to to, u trenutku kad su spašeni od trovanja. Rijetko ko preživi trovanje ugljen-monoksidom, to je smrt koja je prilično izvjesna, jer nastupa poprilično brzo", objasnila je.

"Sada imam smetnje u disanju, malo sam kratkog daha... Na rendgenu su mi rekli da imam promjenu na plućima, da su mi pluća znatno starija od moje dobi. Sad se mora vidjeti da li je to nešto što se može iščistiti prirodnim putem", istakla je Pišek-Ristović.

Šta je prvo osjetila

"Ugljen-monoksid nema miris. Ja sam osjetila glavobolju, kao i moja kćerka. Mučninu, tahikardiju, ili ubrzani rad srca, koji je bio neuobičajen. Ne mogu ga povezati sa stanjima stresa... Međutim, ja sam to povezivala sam to sa tim možda sam se otrovala, možda sam pojela nešto pogrešno, možda me je uhvatio neki virus... Učinila sam grešku koja je mogla biti fatalna. Una je otišla da spava, uprkos tome što je imala glavobolju, mislila sam proći će... Ja sam uzela tabletu za smirenje, što je bila zaista pogrešna odluka u tom trenutku, nadajući se da će ta tahikardija proći. Legla sam da spavam. Ono što je nas spasilo je što je Una počela naglo povraćati negdje oko dva u noći. Nazvala sam supruga koji je bio u Beogradu i poprilično smirenim glasom rekla, što je za njega bilo detektirajuće, 'pa Uni je nešto zlo, i meni je zlo, valjda smo nešto pojele... Idem ja spavati, sutra ćemo doktoru'. Vrlo smireno i bez preteranog uzrujavanja, što je on shvatio kao nešto što bi ga trebalo alarmirati. Srećom! Mogao je preći preko toga i reći 'Dobro, ujutru ćete otići...' On to srećom nije uradio!", opisala je Nikolina.

Na pitanje šta Vidoje kaže, ističe:

"On kaže da to nisam bila ja, da je nešto u mom glasu bilo neobično, da zvučim kao neko ko želi da ga sada svi puste na miru, da legnem i riješiće se drugom prilikom... Nije mi palo na pamet da bi to mogao biti plin, upravo zbog tog servisa koji je bio prije nekoliko dana. Moji psi, koji su na 30 centimetara od poda, nisu pokazivali nikakve znakove neuobičajenog ponašanja. Moje prijateljice su nam rekle da je sreća što nisam njih nazvala u to doba, jer bi rekle da će doći ujutru i odvesti nas doktoru", objasnila je.

"Oni su izmjerili 150 jedinica nečega, 7 puta više... To je bilo već nakon što su 15 minuta i više svi prozori bili otvoreni, tada je već koncentracija bila manja. Koncentracija od 150 jedinica nečega je fatalna. Rekli su da je puka sreća... Ja ne znam da li bih tako isto odreagovala. To je nevjerovatno. Svi smo se nakon nekog vremena smrzli, koliko nas je minuta dijelilo od fatalnog ishoda...", ispričala je Nikolina.

Ona sada sa kćerkom boravi u hotelu.

"Stan je još uvijek zapečaćen od strane policije, tamo treba da se izvrši dodatni uviđaj. Ne znam da li ću se vratiti više u taj stan. Dva potresa, velike štete, evo sad i ovo... Želim otići negde gde ću se osjećati sigurno i komforno. Kupili smo novu kuću, ali još nije gotova, pa moram da se strpim", objasnila je Pišek-Ristović.

