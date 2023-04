Nikolina Pišek otkrila dogovor koji je imala s pokojnim Vidojem

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek prvi put je progovorila o tragediji koju je doživjela prošle godine, kada je iznenada preminuo njen muž Vidoje Ristović, a ona ostala samohrana majka dvije djevojčice.

Ona je prvi put progovorila o dogovoru koji je imala sa suprugom prije njegove smrti, kao i beneficijama koje je uživala dok je on bio živ.

Nikolina je javno priznala da je s Vidojem imala dogovor, kao i da joj je njegova smrt bila lekcija:

"Ova situacija dosta me toga naučila. Možda sam pre bila sklonija gurati glavu u pesak, ići linijom manjeg otpora, živeti u zoni komfora kad je reč o poslu. Odbijala sam dosta ponuda, nisam zapravo ni morala da radim. Naime, suprug i ja dogovorili smo se da ću se ja više baviti detetom, porodicom i organizacijom preseljenja. Nismo hteli da nam dete odgajaju dadilje, a kako je Vidoje mnogo radio, ja sam bila tu za našu ćerku. To je bio naš dogovor, koji se, nažalost, pokazao kao mač sa dve oštrice", kazala je Pišekova i priznala da se sve promijenilo, kao i da više nema taj luksuz da može da bira poslove.

"Pre sam imala tu privilegiju da izvagam koliko svog vremena želim uložiti u neki poslovni projekat, koliko mogu tog vremena oduzeti od porodice, a sada više nemam taj luksuz. I nekako se našlo i snage i vremena za sve. Stravično je teško, ali sve se stigne. Mora se", dodaje Nikolina koja priznaje da joj prijateljice i Unina učiteljica dosta pomažu.

"Veoma su susretljive, uskaču mi i pomažu, divne su i jako sam im zahvalna", priča Pišek.

Nikolina je opisala kako se osjećala kada je postala udovica.

"Shvatila sam da kad me nužda natera, mogu mnogo. U početku sam strahovala kako ću sad po drugi put sama odgajati dete, bez oca. Imala sam rupu u karijeri i odjednom sam se našla na putu prema ponoru, u kojem ne znate gde ćete stati, hoćete li uopšte stati i koliko ćete duboko pasti. Budila sam se noćima u strahu. A sada idem iz dana u dan. U ovakvim životni situacijama ne smete gledati prema vrhu planine na koju se trebate popeti, već u noge. Penjati se polako, savladavati prepreke, jednu po jednu, i pomerati ih s puta. I nakon nekog vremena pogledati unazad i videti koliko ste toga prošli. Zaista je to tako. Ako postavite neki preambiciozan cilj i gledate samo prema njemu, bićete mnogo, mnogo daleko od njega. Meni je moj cilj zasad mnogo daleko, ali već sam dosta prošla, tako da znam da mogu, znam da ima načina, ima rešenja i uvek se nešto otvori. Nije sve bezizlazno kako se čini na početku", kazala je Pišekova.

Voditeljka je prizanje da se ni upola loše stvari nisu pisale i govorile koliko su joj se teške stvari događale. "Loših komentara bilo je mnogo, dosta se pisalo o svemu. Međutim, mnogo ružnije stvari su se događale nego što se pisalo, tako da su mi ti komentari bili najmanji problem. Javljali su se svakakvi ljudi, i oni koji me ne poznaju, a iznosili su neke svoje zaključke o mom životu. Ne znam zašto, možda su bili samo željni medijske pažnje. Bilo je i onih koji su mi bili podrška, naravno. Pitali su me kako ja sve to mogu podnositi. Razvila sam otpornost na neki način. Uporediću to s udarcima. Ako se stalno udarate na isto mesto, to će mesto utrnuti pa neće ni boleti. Tako je i s lošim komentarima. Ako vas na isti način pokušavaju ocrniti, u jednom trenutku pomisliš – koga briga, ne mogu se više time baviti", objasnila je ona za "Ljubavizdravlje.hr".