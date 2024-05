Nikolu Rokvića dočekao jeziv prizor na putu (FOTO)

Nikola Rokvić započeo je jutros, 21. maja, pretposljednji dan pešačenja, a već sutra, kako je rekao, trebalo bi da stigne na Eginu, odnosno do cilja

On je i ovog dana jutro započeo svojim oglašavanjem, a kako je pokazao, ovog puta prvo je usnimio trag koji je zmija ostavila, pa naletio na nju.

Rokvića je na jednom zemljanom putu sačekalo iznenađenje za "dobro jutro".

“Kakav li je ovo trag, nešto mi poznat, šarkica”, govorio je Nikola u videu, a onda i pokazao sliku pregažene zmije na putu.

Podsjetimo, malo pre toga objavio je da se nalazi se nadomak Atine i sutra stiže u luku Pirej, odakle će tarajektom do ostrva Egina, gde će se pokloniti Svetom Nektariju.

Kako je danas, dva dana pred dolazak na cilj, saopštio, na svom putu koji nije bio nimalo lak njegova fondacija je prikupila čak 31 milion.

“Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trabalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost”, naveo je on u svom videu, prenosi Telegraf.

