Nimalo džentlmenski: Tramp ostavio Melaniju da kisne

Američkom predjsedniku Donaldu Trampu zamjereno je na društvenim mrežama jer je suprugu Melaniju ostavio da kisne.

Kako su fotografije osvanula na Tviteru tako su krenule optužbe na račun Trampa.

Prema kritikama, američki predsjednik se nije nimalo ponio džentilmenski prema prvoj dami Amerike. Dok je davao izjave novinarima potpuno je zaboravio na suprugu.

Držao je kišobran i umjesto da zaštiti i sebe i svoji suprugu, Tramp je bio očigledno nesvjestan da Melanija stoji iza njega sve vrijeme kisnući.

President Trump leaves Melania standing in the rain without an umbrella as the couple set off for Florida https://t.co/vnqbplEyqb