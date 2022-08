Nina Badrić: Ljudi se iznenade kad me vide uživo, preko ekrana im djelujem punašna

Nina Badrić otkrila je da je obožavaoci gotovo ne prepoznaju kada je vide uživo.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Djelujem im jako visoka i punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, na primjer, na trajektu za Hvar", ispričala je pjevačica, prenosi Index.

Inače, Nina je prije mjesec dana proslavila 50. rođendan. Slavlje se održalo u jednom zagrebačkom restoranu, a pjevačica se kasnije pohvalila fotografijama na Instagramu.

"Srce mi je puno! Malo ću vas bombardirati fotkama ovih dana, ali želim da ostane ova prelijepa uspomena i ovdje", napisala je. Podsjetimo, na proslavu je bilo pozvano oko 140 gostiju, među kojima su bila brojna poznata lica poput Jelene Rozge, Petra Graše i Enisa Bešlagića.