Nina Badrić otkrila zašto je pukla velika ljubav sa milionerom

Bernard Krasnić, hrvatski milioner, bio je velika ljubav pjevačice Nine Badrić. U vezi su bili 12 godina, a šest u braku. Pjevačica je cvjetala pored ovog pet godina mlađeg biznismena.

Vjerili su se u Dubrovniku 2013, a vjenčali 2016. Međutim, poslije tri godine su se rastali, a zvaničan razvod uslijedio je tri godine kasnije. Hrvatska javnost spekulisala je da je mlađani Bernard varao pjevačicu. Ipak, niko se nije oglasio.

Nina je sa pet godina mlađim bila više od decenije, a kada su se rastali, svi su bili tužni.

Nina je nedavno o ljubavi rekla.

"Najgore što mi se dogodilo jeste kada je moj muškarac prestao da bude zaštitnik mog srca. Kada nije iskren. Kada prosipa laži. Kada se pravi da mu je svejedno i kada me uzima zdravo za gotovo, a još gore je kada to sve shvati prekasno. Takvima ne dajem drugu šansu", ispričala je Nina Badrić za "24 sata.hr".

Ona je istakla i da je loše iskustvo iz prošlosti neće pokolebati.

"Ne treba čovjeku suditi prema lošim iskustvima. To treba zaboraviti. To je prošlost i na to ne bi trebalo da se osvrćemo. Ima i te kako prekrasnih muškaraca."

Bernard je sreću pronašao kraj direktorke marketinga sa kojom je godinama u braku. Nina je trenutno solo.

(Blic.rs/24sata.hr)