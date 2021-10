Nina Đogani otkrila kakvu karijeru gradi

Sestra Lune Đogani, Nina Đogani se na dva mjeseca povukla sa društvenih mreža, a sada je otkrila kakvi su joj planovi i u kom smjeru će ići njena karijera.

"Ne želim mnogo da otkrivam, ali imaće veze sa plesom. Snimaću dosta i to za društvene mreže. Pripremam svašta nešto. Pevanjem nemam ambiciju da se bavim. Jednostavno se ne vidim u tome", istakla je kćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija za "IDJTV".

"Ako ikad odlučim da se bavim time, moraću mnogo da poradim na svom glasu, ali zasad zaista ne želim da se bavim muzikom", dodala je Nina.

Osim toga, Nina se osvrnula i na činjenicu da je postala tetka.

"Predivno je to. Osećaj je neopisiv. Miju volim nenormalno. Popravi mi dan kad je vidim. Luna (prim.aut. Đogani) i Marko (prim.aut. Miljković) su se super snašli. Luna je već sad malo ozbiljnija jer na stvari gleda dosta drugačije. Marko isto. Svoj privatni život više ne želim da eksponiram u javnosti jer mi je to dosad mnogo lošeg donelo. Sve i da nešto podelim biće to svedeno na minimum", zaključila je Đoganijeva.

(Blic)