Nina Seničar i Džej Elis za venčanje izdvojili pravo bogatstvo

Poznata glumica i voditeljka Nina Seničar, nakon višegodišnje veze sa američkim glumcem Džejom Elisom, odlučila je da stane na ludi kamen. Par se vjenčao u Italiji prije par dana, dok je Nina na svoj Instagram profil podijelila romantične slike sa vjenčanja.

Nina se odlučila za klasičnu bijelu vjenčanicu poznatog modnog brenda Dolče & Gabana, dok je mladoženja nosio bordo odijelo, koje je činilo predivan kontrast sa vjenčanicom.

Vjenčanje je održano u dvorcu u Toskani, upravo po Nininoj želji.

"Oduvijek smo znali da ćemo se vjenčati u Italiji jer smo tu išli na prvo putovanje zajedno", Rekla je Nina za Vog magazin, koji je takođe podijelio fotografiju sa vjenčanja.

Par je sve vrijeme planove oko organizacije vjenčanja držao u tajnosti, dok je sama organizacija koštala čitavo bogatstvo. Ali nema sumnje da je ovo vjenčanje iz bajke.

Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je video, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi.

Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovjek mog života - otkrila je Seničar nedavno u jednoj tv emisiji kako je upoznala svog supruga.

Podsjetimo, Nina se 2019. godine porodila kada je na svijet donijela kćerku Noru.

"I tek tako, naši životi su dobili novi smisao!", napisala je Nina nakon porođaja.