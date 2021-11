Ninu Badrić holivudski glumac pozvao na večeru

Čuvena hrvatska pjevačica Nina Badrić otkrila je izuzetno zanimljiv detalj iz svog privatnog života.

Ona kaže da ju je svojevremeno glavom i bradom na večeru pokušao da izvede slavni holivudski glumac Kevin Kostner.

"To je tako kada si klinka. Tada sam imala 25, 26 godina. Nalazila sam se tom prilikom u Monte Karlu na jednoj gala večeri i dodjeli nagrada. Kevin Kostner me pozvao na večeru, a ja sam bila sigurna da je u pitanju šala", rekla je Badrić.

Dodaje da kada si tako mlad, nemaš samopouzdanja.

"Pomislila sam 'Ma da, od svih žena po Monte Karlu, baš će mene da pozove na sastanak'", kazala je Badrić u veb-serijalu "Fakap".

Naglasila je da je to bilo otprilike u vrijeme kada je snimio film "Telohranitelj".

"Vidio me u jednom klubu i poslao je asistenta koji me cijelu noć ganjao. Pitao me 500 puta želim li na večeru s njim. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda, otprilike oko dva ujutro, i pitala me: 'Pa šta je bre s tobom, Nina?' Ja sam tada bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba, a kada sam rekla njegovom asistentu da imam dečka, on me samo pogledao i zahvalio. Ko zna što je mislio u glavi", istakla je Nina.

Kaže da može vratiti trenutak, da bi izašla na večeru sa Kevinom Kostnerom.

"Meni je sve to skupa sjelo tek nakon nekoliko godina", otkrila je hrvatska pjevačica, piše Net.hr.