Nives Celzijus opisala kako provodi odmor u Švajcarskoj (VIDEO)

​Poznata spisateljica, glumica, muzičarka i influenserka Nives Celzijus ne skriva svoj trenutni odmor u predivnim švajcarskim Alpima, gdje uživa u društvu svoje kćeri Taiše. Na društvenim mrežama, Nives je podijelila sa svojim obožavaocima dio svoje avanture i opisala kako provodi vrijeme u Švajcarskoj.

Na Instagramu je objavila video u kojem je iznijela detalje svog odmora.

"Iskoristile smo školske praznike i odlučile posjetiti Švajcarsku. Za one koji se brinu kako će jedna srećna razvedena žena i samohrana majka preživjeti u skupoj Švajcarskoj, došle smo 'Ryanairom' do Bazela, a zatim nastavile putovanje autobusom i vozom do Berna. Iako je voz bio skuplji od avionske karte, ne brinite, imamo sreće jer nas u Bernu čeka kuma i njena kuća, koja postaje naš privremeni dom. S obzirom da ne plaćamo smještaj, imamo priliku istražiti najljepše znamenitosti, restorane i barove. Iako nemamo novca za luksuz, uvijek uživamo u finim mjestima."

Nives je svojim pratiocima otkrila ko je preuzeo troškove tokom njihovog boravka.

"Napokon smo upoznale i svog najvećeg fana u Švajcarskoj, koji nas je pozvao na večeru i iznenadio nas rentanjem Ferrarija. Sutra smo posjetile spa centar, što je iznosilo 85 franaka po osobi, ali smo uživale u piću, večeri i luksuzu. Možda se pitate ko plaća sve te troškove - ponekad ja, ponekad kuma, a ponekad i njen muž. Ali, uprkos visokim cijenama, uživamo u aktivnostima dostupnim po pristupačnim cijenama. Ovdje uživamo u prirodi i raznim zabavnim aktivnostima."

Nives Celzijus je svojim transparentnim i humorističnim pristupom svojim putovanjima osvojila simpatije svojih fanova, dok istovremeno dijeli sliku bogatstva prirode i kulture koju nudi Švajcarska, prenosi "Rijeka Danas".

