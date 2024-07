Nives Celzijus pokazala kako se bori s vrućinama (VIDEO)

Pjevačica i influenserka Nives Celzijus svojim brojnim oskudnim izdanjima sada je pridodala još jedno.

Na svom Instagram profilu objavila je snimak na kom se vidi da je osvježenje potražila u bazenu, na sebi noseći minijaturni bikini sa leopard uzorkom.

“Koliko je kod vas Celzijusa?” pitala je Nives fanove, dodatno pokrenuvši lavinu reakcija.

Među prvima se oglasila Ecija Belošević, i to uz brojne emotikone vatrice. “Bože dragi, primi me Nives”, “Oko 50 ali kad tebe vidim digne se na jedno 75/80 Celzijusa”, “I dan danas ikona u Hrvatskoj”, “Kod nas u Makedoniji iznad 40 i to mi nemamo Nives”, neki su od komentara.

“Gori kao Afrika”, “Prava kataklizma za oči”, “Ti definitivno podižeš temperaturu”, “Bez tebe je Onlyfans kao pustinja bez vode”, “Nives ionako je pakleno, još mi je samo ovo falilo”, “Ugasi me, zar ne vidiš da gorim”, “Kod mene je 300 stepeni”, “Što god pričali – pravo žensko”, takođe su joj pisali fanovi, prenosi CdM.

