Nives oduševila objavom: Nije što je moj, al' lijep je k'o lutka

Pjevačica i spisateljica napravila je ono što rijetko čini - objavila je fotografiju svog sina Leonea. Dok njena mezimica Taiša češće pozira za Instagramu, mladić je manje sklon društvenim mrežama, ali ovaj put slavna mama nije odoljela.

Spisateljica, pjevačica i glumica Nives Zeljković zvana Celzijus iz bivšeg braka s fudbalerom Dinom Drpićem ima dvoje djece - kćerku Taišu i sina Leonea. Dok Taiša već nalikuje majci i voli se fotografisati, Leonea rijetko vidimo na Instagram profilu Nives Celzijus. Ipak, ponosna majka napravila je izuzetak i pozirala sa sinom kojeg obožava.

"Kada poželiš prekrasnog, brižnog, poslušnog frajera uvijek uz sebe, rodiš si sina. Nije što je moj, al' lijep je k'o lutka...Na mamu, naravno", simpatično je napisala ispod fotografije.

S Leonom je pozirao i njegov otac Dino, s kojim se Nives rastala 2015. nakon devet godina braka.

S Dinom je ostala u prijateljskim odnosima te se redovno viđaju.

"S ocem svoje djece sam u onakvom odnosu kakav i treba biti, najbolji mogući. Bez obzira na to što mi često ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bih se obratila da imam neku situaciju i trebam pomoć. Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka kada smo se neizmjerno voljeli", rekla je Nives jednom prilikom za "IN Magazin".

Nives je svojoj djeci i majka i prijateljica koja je uvijek tu uz njih, ali je priznala da je stroža u odgoju nego njen bivši suprug.

"Ja sam stroža. Dino uvijek prije popusti. U biti, nekako smo se podijelili. Taisha se plaši tate, a Leone mene. Taisha misli da može lakše sa mnom. I da nemamo djecu, ostali bismo dobri. Sve je to stvar karaktera. Nisam osoba koja se ljuti, ne oprašta i koja je puna negativnih misli. Brak nije više funkcionirao, ali Dino mi je i dalje velika podrška. Nije lako naći takvu osobu i izgraditi s nekim kvalitetan i dobar odnos. Osobu koja te toliko dobro poznaje. A što sam naučila? Kad sam ušla u brak već sam bila izgrađena osoba, tako da ne mogu reći da sam iz njega izašla nešto pametnija…", zaključila je Nives.

(Gloria.hr)