Nives u grudnjaku i poslala poruku "zabrinutim dušicama"

Nije tajna da Nives Celzijus voli svoje fanove počastiti vrućim fotografijama, ali ni da se ponekad zna zakačiti sa dušebrižnicima i hejterima.

Ovaj put je objavila fotku na kojoj je pokazala kako kuha u grudnjaku, a uz to je objavila i poruku za sve "zabrinute dušice".

"Kaže moja sis: 'Evo, za ove zabrinute dušice koje se pitaju jesu li djeca gladna' i opali fotku...Danas sam baš imala u planu neku lijepu fotku, možda neku romantičnu haljinu koja pokriva grudi, kako bi cickohejteri došli na svoje. Kad ono, opet su tu cicke jer je vruće, uz štednjak još vruće, a cickama je uvijek najvruće. I da, eto, moja svakodnevna rutina, kuhanje ručka. I da obožavam kuhati. To čak i ne računam pod posao. Meni je to čista zabava kao što mi je zabava otići na trening. Nemam običaj to fotkati jer uglavnom žurim, gladna sam i kontam da ne izgledam baš najbolje. Ovaj put, čak sam i ispala dobro. Hvala sis . I molim neka ude u zapisnik, Nives kuha. I to poprilično dobro. Možemo ubuduće i neki lajv jer kako stoje stvari, čini se da vas to najviše zanima", napisala je uz fotku.