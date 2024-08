Njen dekolte nikad ne iznevjeri narod (FOTO)

​Odjevne kombinacije Džesike Albe uvijek su odmjerene i sa stilom.

Džesika je nedavno posjetila Njujork kako bi promovisala sopstveni šou "Honest Renovations", a sve prisutne je zadivila odjevnom kombinacijom.

Jednostavno, a elegantno - tako bismo moli da opišemo komplet koji je poznata glumica prošetala američkim gradom.

Kako se vidi, Džesika je za ovu priliku odabrala crni korset kojeg u predjelu dekoltea krase glomazni cirkoni i pantalone sa visokim strukom.

Ova 43-godišnja ljepotica je cjelokupno izdanje upotpunila talasastom frizurom i šminkom u "nude" tonovima, a neizostavna je bila i crna mini-torba koju je glumica nosila preko ruke, prenosi "b92".

